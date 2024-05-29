В Петербурге отремонтировали библиотеку № 3 имени Ольги Берггольц

В Невском районе капитально отремонтировали и оснастили библиотеку № 3 имени О.Ф. Берггольц, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





«Жители блокадного Ленинграда получили возможность одними из первых посетить обновленную библиотеку, которая с 2010 года носит имя поэтессы, ставшей одним из символов мужества жителей и защитников осажденного города», — написал Борис Пиотровский.





Учреждение на улице Седова оборудовали современными мультимедийными средствами и создали общественно-культурный центр. Обновленная библиотека станет еще одной точкой притяжения для петербуржцев, центром семейного чтения, поскольку в ее фонде появились детские издания.





«Здорово, что библиотеки сегодня современные и доступные. Наша гордость — мобильное приложение «Петербургская библиотека», которое позволяет записаться в любую библиотеку города, а также бронировать книги, продлевать сроки или делать заказ электронной доставки документа», — отметил вице-губернатор.









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