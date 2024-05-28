Спектакли проекта «Голоса страны» представят в Театре на Бронной

Показы спектаклей проекта «Голоса страны» состоятся 10 и 19 июня в Театре на Бронной. Об этом сообщили организаторы.





Истории будут представлены в этом сезоне на сцене Театра на Бронной. В следующем их можно будет увидеть на ведущих театральных площадках Москвы.





10 июня пройдет моноспектакль «#ДокторКудзаев» режиссера Андрея Гордина и «Великое путешествие Олега Елисеева за верхний болевой порог» Ильи Носоченко. В первой постановке Игорь Миркубанов сыграет травматолога и пластического хирурга. По сюжету герой прооперировал и поставил на ноги 114-летнюю женщину.





Во втором спектакле Денис Парамонов исполнит роль носителя неизлечимого генетического заболевания, который покорил Эльбрус, стал отцом и научился радоваться жизни. 19 июня пройдет показ «Школы этикета» Талгата Баталова. В главной роли перед зрителями предстанет Александра Ребенок.





«Голоса страны» являются авторским проектом режиссера и худрука Театра на Бронной Константина Богомолова. Стартовал он в марте 2024 года на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Фото: YouTube