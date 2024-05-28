В московском парке «Северное Тушино» состоится концерт военных дирижеров

На главной сцене парка «Северное Тушино» в Москве пройдет концерт оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ.



Выступление пройдет 1 июня в рамках программы «Военные оркестры в парках», сообщает дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Оркестр подготовил для слушателей особую программу, куда, помимо классических для исполнения духовым оркестром музыкальных произведений, вошли детские.



«В Международный день защиты детей оркестранты будут особенно рады увидеть юных слушателей», — говорится в сообщении.



Организаторы сообщили, что 2 июня в парке «Фили» состоится концерт 21-го Военного оркестра штаба Московского военного округа.









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