В Москве пройдет премьера спектакля о спецназе по пьесе Леонида Якубовича.



Пьеса написана по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна», передают РИА Новости.



Постановка «Люди А. Выбор» пройдет в «Москонцерт Холле», она посвящена сотрудникам спецподразделения «Альфа» и их семьям.



«Наш спектакль о том, как непросто сделать выбор в наше время, между приспособленчеством, карьеризмом, долгом и честью. Встать на защиту мирной и спокойной жизни против террористов. Человеку, принимающему решение служить в очень непростом подразделении, связанному с опасностью необходима любовь, семья и надежный тыл. Поэтому наш спектакль в том числе и о любви», — рассказал режиссер постановки Юрий Маковский.



Центральный герой постановки — офицер Группы «А» — элитного подразделения советского, а позже российского спецназа. Служба в «Альфе» была мечтой героя с детства. О своем зачислении он объявляет жене во время семейного ужина.



Постановка получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.









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