Владикавказ принимает первый фестиваль детской и юношеской книги

26.05.2024
Во Владикавказе состоится первый фестиваль детской и юношеской книги, который соберет ведущие издательства страны, сообщает ТАСС.
Фестиваль «ПроЧтение», приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдет во Владикавказе 1 и 2 июня. Мероприятие организовано при участии ведущих издательств России, а также издательств Северной Осетии и СКФО.
Среди приглашенных гостей — известные детские писатели и иллюстраторы, такие как Михаил Шахназаров, Елена Усачева, Екатерина Матюшкина, Валентин Постников, Тамара Крюкова, Александр Полторак, Майя Лазаренская, Василиса Кошкина и Илья Ильин.
Фестиваль предложит посетителям выставку-ярмарку детской литературы, встречи с популярными писателями и художниками, лекции и семинары на тему детского чтения, презентации новых книг, а также музыкальные и театральные представления и тематические мастер-классы.
Фото: Pixabay.com