Мишустин поздравил Бориса Фрумкина с 80-летним юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал искренние поздравления композитору и народному артисту РФ Борису Фрумкину с 80-летием, подчеркнув его значимый вклад в развитие отечественного джаза, сообщает ТАСС.
В телеграмме, опубликованной на официальном сайте правительства, Мишустин отметил творческое мастерство Фрумкина, который не только украшает своими мелодиями фильмы, спектакли и телешоу, но и оставляет незабываемый след в истории отечественной музыки. Премьер-министр пожелал композитору крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Борис Фрумкин, народный артист РФ (2014 год), является выдающимся пианистом, композитором и дирижером. Его творчество отмечено множеством композиций и альбомов, а также музыкальным сопровождением к кинофильмам. С 2007 года он занимает должность художественного руководителя Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
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