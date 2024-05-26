Фильм о Дежнёве получил Гран-при на телефестивале «Русский Север»

26.05.2024
В Магадане на Всероссийском телефестивале «Русский Север» победителем стала картина «Колумбы русские: Семен Дежнёв» из Вологды, получившая Гран-при конкурса, сообщает ТАСС.
Фильм Анны Конановой из ГТРК «Вологда» завоевал главный приз фестиваля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил победителей и финалистов конкурса, отметив, что каждый из представленных видеоматериалов, фильмов и репортажей направлен на популяризацию жизни на Русском Севере, демонстрируя его красоту и уникальных жителей.
Другими лауреатами стали Дмитрий Усов (ГТРК «Ямал»), Владимир Ермаков (ГТРК «Саха»), Екатерина Исаева и Сергей Чихарев (ГТРК «Магадан»), Екатерина Баженова, Никита Ручкин и Наталья Балвакова (ГТРК «Югория»), а также Элла Игнаткина, Владимир Слободин и Тимофей Астахов (ГТРК «Липецк»).
Работы оценивались в пяти номинациях: «Репортаж», «Специальный репортаж», «Очерк о человеке Севера», «Еду на Север!» и «Первопроходцы». Всего на конкурс было подано 140 заявок из более чем 40 регионов.
Телефестиваль «Русский Север», организованный филиалом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК «Магадан» при поддержке регионального правительства, ВГТРК и золотодобывающей компании «Полюс», стал значимым культурным событием для Магаданской области.
Фото: Pixabay.com