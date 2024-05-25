В Музее Победы отметят 100-летие героя СССР Сагадата Нурмагамбетова

25.05.2024

В Музее Победы отметят 100-летие героя СССР Сагадата Нурмагамбетова
В Музее Победы 25 мая пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летнего юбилея Героя СССР, первого министра обороны Республики Казахстан Сагадата Нурмагамбетова, передает пресс-служба учреждения.

В мероприятии примут участие 60 человек. В число гостей вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев.

Участники возложат цветы к огню Памяти и Славы возле Музея Победы, почтут память павших героев Великой Отечественной войны. В диораме «Штурм Берлина» гостям представят однодневную экспозицию о Нурмагамбетове. В число экспонатов вошли бронзовый бюст героя, художественное полотно и фотографии из семейного архива.


Фото: пресс-служба Музея Победы