В Татарстане заявили о необходимости расширить возможности Пушкинской карты

Действие программы «Пушкинская карта» необходимо расширить на покупку книг, заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Об этом она высказалась на полях фестиваля-форума «Литературный флагман России».





Ирада Аюпова отметила, что на встречах со школьниками часто поступает запрос о включении покупки книги в Пушкинскую карту.





«Это действительно, наверное, нужно. Там очень много организационных вопросов, должны быть списки [книг], рекомендованных к реализации в рамках этого проекта», — подчеркнула министр в ходе выступления на итоговой пленарной сессии «Книжная индустрия нового времени: вызовы, экономика, будущее».





Аюпова добавила, что это также важно в разрезе стимулирования потребления книжной продукции. По ее словам, прямая дотация книгоиздательству является одним из маршрутов государственной поддержки. Также министру показалось важным продвигать качественный, значимый и ценностный с образовательной точки зрения контент.





Фестиваль-форум проходит в республике с 23 по 25 мая. «Литературный флагман России» объединил более 40 регионов страны.









Фото: YouTube