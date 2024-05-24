Фильм из Ирана получил Гран-при фестиваля детского кино в Красноярске

Гран-при Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» достался картине режиссера из Ирана Мохтара Абдоллахи «Между скалами». Об этом журналистам рассказала гендиректор «Елисей кино» Ирина Белова.





Фестиваль проходит в Красноярском крае с 20 по 24 мая. По данным ТАСС, фильм иранского режиссера рассказывает историю брата и сестры, которым пришлось отвести скот на пастбище на вершине горы.





Картина китайского режиссера Чжунхуа Чжана «Урок рисования» победила в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества». Лучшим полнометражным анимационным фильмом признали российскую ленту «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева.





Всего на фестиваль поступило 2,5 тысячи заявок. Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская отметила, что такие смотры помогают увидеть, что делают коллеги внутри индустрии, работающей для молодежи и юношества.









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