Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Камерной сцены Большого театра

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Камерной сцены Большого театра.



В ходе реконструкции будет создан зрительный зал на 441 место, репетиционный зал для хора.



Проект реконструкции предполагает также строительство подвижной оркестровой ямы, которую станет возможно поднимать до уровня сцены, а также до уровня пола зрительного зала. В рамках работ планируется также создать систему, которая позволит изменять вместительность зрительного зала и части сцены под разные мероприятия.



Ожидается, что работы по реконструкции и реставрации Камерной сцены Большого театра будут завершены в 2026 году.









Фото: Pixabay.com