Театральный сезон под открытым небом стартовал в крупнейшем нацпарке Европы

21.05.2024
Третий театральный сезон под открытым небом открылся в крупнейшем Национальном парке Европы «Кисловодский». Об этом журналистам рассказал глава города Евгений Моисеев.
По его словам, искусство развернулось в центре самого большого рукотворного парка Европы среди поющих птиц и чистого воздуха.
«Любители театра и кино смогут уютно расположиться на открытой площадке и погрузиться в увлекательный мир творчества. Амфитеатр предоставляет возможность посещения кинопоказов и театральных представлений под открытым небом для всех гостей и жителей курортного города», — поделился
он с ТАСС.
Моисеев уточнил, что многофункциональное мультимедийное пространство рассчитано на 150 зрителей. Новый театральный сезон открылся с показа спектакля «Чехов. Новые рассказы».
Также здесь работает летний кинотеатр. Профессиональное киноконцертное оборудование и размещение на 150 посадочных мест позволит жителям города насладиться шедеврами кинематографа и талантливыми театральными постановками в самом сердце парка, заключил Моисеев.
Фото: YouTube