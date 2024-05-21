Театральный сезон под открытым небом стартовал в крупнейшем нацпарке Европы

Третий театральный сезон под открытым небом открылся в крупнейшем Национальном парке Европы «Кисловодский». Об этом журналистам рассказал глава города Евгений Моисеев.





По его словам, искусство развернулось в центре самого большого рукотворного парка Европы среди поющих птиц и чистого воздуха.





«Любители театра и кино смогут уютно расположиться на открытой площадке и погрузиться в увлекательный мир творчества. Амфитеатр предоставляет возможность посещения кинопоказов и театральных представлений под открытым небом для всех гостей и жителей курортного города», — поделился он с ТАСС.





Моисеев уточнил, что многофункциональное мультимедийное пространство рассчитано на 150 зрителей. Новый театральный сезон открылся с показа спектакля «Чехов. Новые рассказы».





Также здесь работает летний кинотеатр. Профессиональное киноконцертное оборудование и размещение на 150 посадочных мест позволит жителям города насладиться шедеврами кинематографа и талантливыми театральными постановками в самом сердце парка, заключил Моисеев.









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