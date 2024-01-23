Скончался народный артист Узбекистана Тургун Азизов

Актер умер в возрасте 89 лет.
Херсонес Таврический стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в рейтинге.
Конкурс организован министерством по культуре и туризму Калининградской области.
Свой день рождения музыканты оркестра отметят на сцене.
Столичная молодежь также сможет поучаствовать в викторинах, сходить на познавательные лекции, специа...
Актер умер в возрасте 89 лет.
Херсонес Таврический стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в рейтинге.
Конкурс организован министерством по культуре и туризму Калининградской области.
Свой день рождения музыканты оркестра отметят на сцене.
Столичная молодежь также сможет поучаствовать в викторинах, сходить на познавательные лекции, специа...
Научно-исторический форум «Непобежденный Ленинград: диалог поколений» пройдет 24 января.
29-я по счету церемония вручения премии Люмьер прошла во Франции.
Американский сценарист Дэвид Кепп, работавший над оригинальным фильмом «Парк Юрского периода», присо...
Смены пройдут в ведущих детских центрах страны — «Артеке», «Смене», «Орленке» и «Океане».
В настоящее время ведутся переговоры с Бразилией.
Планы музея были рассмотрены на встрече министра культуры Ольги Любимовой с директором учреждения Се...
Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра и оперных певцов пройдут с 27 по 29 января.
Отменить концерт Милявской потребовали активисты движения «Зов народа».
Людмила Блок скончалась в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.
Более 30 Русских домов с 26 января по 31 декабря в гибридном формате покажут выставку «Салют над Нев...
В конкурсе фестиваля будут представлены фильмы из Италии, Германии, Франции, США, Южной Кореи.
В Санкт-Петербурге скончался вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.
Норман Джуисон скончался 20 января в своем доме.
Рассел Кроу, Вин Дизель, Крис Эванс и Джейсон Стэйтем попали в номинацию «Худший актер».
В России фильм выйдет в прокат 29 февраля.
23.01.2024