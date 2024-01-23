Скончался народный артист Узбекистана Тургун Азизов

Артист скончался в возрасте 89 лет. О причинах смерти Азизова не сообщается.Тургун Азизов дебютировал в кино в 1957 году. Артист сыграл множество ролей в кино. В их числе картины «По путевке Ленина», «Дом под жарким солнцем», «Радуга семи надежд», «Пароль — "отель Регина"» и других лентах.В 1974 году Азизов был удостоен звания народного артиста Узбекистана.