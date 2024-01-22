В Красноярском крае впервые пройдет конкурс чтецов прозы Астафьева

В Красноярском крае впервые пройдет конкурс чтецов прозы писателя Виктора Астафьева.



В 2024 году отмечается 100-летие со дня рождения прозаика.



По словам заведующего отделом Литературного музея имени Астафьева Александра Черепанова, специально к столетию писателя впервые в Красноярске будет проведен конкурс чтецов его произведений «По страницам Астафьевской прозы».



Участникам необходимо будет прочитать вслух отрывки или целые произведения Астафьева. Заявки на конкурс будут приниматься до 28 февраля.



Конкурс включает три номинации: индивидуальное чтение, коллективное чтение по ролям, семейное чтение. Участие в конкурсе могут принять все желающие жители края в возрасте от 14 лет. Конкурс пройдет в Литературном музее Красноярска 2 марта.



В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Виктора Астафьева.









Фото: Pixabay.com