Пейзажи Максима Воробьева и его учеников представят в Русском музее

В Русском музее 24 января открывается выставка «Максим Никифорович Воробьев и его ученики. Рисунки и акварели из собрания Русского музея», передает пресс-служба учреждения.





В экспозицию крупнейшего мастера отечественного пейзажа первой половины XIX века вошли малоизвестные широкому кругу зрителей рисунки и акварели Воробьева и его учеников.



«Это виды сада на территории русского посольства в Стамбуле и уникальные виды усадьбы известного архитектора А.Н. Львова под Торжком, исполненные Максимом Воробьевым. Среди работ учеников особенно интересны рисунки Михаила Лебедева (1811–1837), акварели Василия Штернберга (1818–1845) и Михаила Эльсона (1816–1857) итальянского периода, а также акварели Никанора Чернецова (1805–1879) с видами Кавказа и Крыма. Творчество Василия Садовникова (1800–1879), одного из наиболее плодовитых акварелистов середины XIX века, представлено редкими видами в Парголове под Петербургом, городов Вильны и Ревеля», — говорится в анонсе выставки.





Посмотреть выставку «Максим Никифорович Воробьев и его ученики. Рисунки и акварели из собрания Русского музея» можно до 22 апреля.









Фото: пресс-служба Русского музея