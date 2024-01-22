«Холоп 2» снова возглавил прокат в России и СНГ

Картина Клима Шипенко «Холоп 2» снова стала лидером кинопроката в России и СНГ.



Согласно данным портала kinobusiness.com, фильм собрал 215,3 млн рублей за минувшие выходные.



«Холоп 2» вышел в прокат 1 января 2024 года. Это продолжение комедии «Холоп». В центре сюжета — бывший мажор Гриша, который после путешествия в прошлое не может пройти мимо того, что вытворяет избалованная дочь чиновницы Катя.



Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович и Аглая Тарасова. В проекте снимались Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Олег Комаров и другие.



На втором месте по сборам оказался фильм «Бременские музыканты» Алексея Нужного (202,3 млн рублей). На третьем — военная драма «Воздух» Алексея Германа — младшего.









Фото: кадр из фильма "Холоп 2"