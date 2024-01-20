Завершился музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...»

Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...», прошедший при поддержке Министерства культуры, завершился на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





«Фестиваль давно славится концертами с участием выдающихся музыкантов современности. Но в этом году Хибла Герзмава распахнула двери и молодым артистам — главными героями двадцать первого фестиваля стали лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров», — написала Ольга Любимова.





По ее словам, маршрут фестиваля был впечатляющим: с августа по январь музыканты выступили в 20 городах, обогнув Россию от Сочи до Восточной Сибири, а также побывав в Абхазии, Казахстане и Беларуси. Финальным аккордом масштабного турне стал гала-концерт в Москве, где молодые артисты вместе с создательницей фестиваля исполнили шедевры вокальной музыки в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра. За дирижерский пульт встал Ариф Дадашев.





«Поздравляю команду фестиваля и желаю процветания проекту», — отметила Ольга Любимова.









Фото: Телеграм-канал министра культуры Ольги Любимовой