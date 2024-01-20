Завершился музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...»

20.01.2024

Завершился музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...»
Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...», прошедший при поддержке Министерства культуры, завершился на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале. 

«Фестиваль давно славится концертами с участием выдающихся музыкантов современности. Но в этом году Хибла Герзмава распахнула двери и молодым артистам — главными героями двадцать первого фестиваля стали лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров», — написала Ольга Любимова.

По ее словам, маршрут фестиваля был впечатляющим: с августа по январь музыканты выступили в 20 городах, обогнув Россию от Сочи до Восточной Сибири, а также побывав в Абхазии, Казахстане и Беларуси. Финальным аккордом масштабного турне стал гала-концерт в Москве, где молодые артисты вместе с создательницей фестиваля исполнили шедевры вокальной музыки в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра. За дирижерский пульт встал Ариф Дадашев. 

«Поздравляю команду фестиваля и желаю процветания проекту», — отметила Ольга Любимова.


Фото: Телеграм-канал министра культуры Ольги Любимовой