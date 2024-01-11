Сотрудники РГДБ награждены правительственной премией

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки удостоены правительственной премии, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Глава правительства России Михаил Мишустин наградил лауреатов правительственной премии в области СМИ в преддверии Дня российской печати.



Отмечается, что награда досталась в том числе и пяти сотрудникам Российской государственной детской библиотеки. Премия досталась сотрудникам библиотеки за большую работу по популяризации детского и юношеского чтения, разработку интернет-путеводителя по детским и подростковым книгам «Библиогид» и интернет-энциклопедии детской литературы «ПроДетЛит».



«Такие интернет-ресурсы, как "Библиогид" и "ПроДетЛит", могут стать серьезным подспорьем как для родителей, так и для сотрудников учебных заведений. Первый — по сути, путеводитель по детским и подростковым книгам, а второй — всероссийская энциклопедия литературы для юных граждан. Сайты основаны на данных Российской государственной детской библиотеки», — отметил в своем вступительном слове Михаил Мишустин.









Фото: пресс-служба Минкультуры России







