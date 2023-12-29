Скончалась актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре

29.12.2023

Скончалась актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре
Скончалась французская актриса театра и кино, супруга актера Мишеля Буке Джульетт Карре.

Артистка умерла на 91-м году жизни, пишет Gala.

«Они снова воссоединяются. Джульетт Карре, вдова Мишеля Буке, скончалась в возрасте 90 лет в ночь со вторника 26 декабря на среду 27 декабря. Чуть больше года спустя после смерти французского актера, скончавшегося в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

Джульетт Карре часто играла роли совместно с супругом, с которым прожила более 50 лет. В творческом багаже артистки — более 50 театральных пьес, более 10 кинокартин.

Карре запомнилась в том числе ролями в фильмах «Ночной дозор», «Смерть Короля», «Ребекка», «Пляска смерти», «Скупой».


Фото: Pixabay.com