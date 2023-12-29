Скончалась актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре

Скончалась французская актриса театра и кино, супруга актера Мишеля Буке Джульетт Карре.



Артистка умерла на 91-м году жизни, пишет Gala.



«Они снова воссоединяются. Джульетт Карре, вдова Мишеля Буке, скончалась в возрасте 90 лет в ночь со вторника 26 декабря на среду 27 декабря. Чуть больше года спустя после смерти французского актера, скончавшегося в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.



Джульетт Карре часто играла роли совместно с супругом, с которым прожила более 50 лет. В творческом багаже артистки — более 50 театральных пьес, более 10 кинокартин.



Карре запомнилась в том числе ролями в фильмах «Ночной дозор», «Смерть Короля», «Ребекка», «Пляска смерти», «Скупой».









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