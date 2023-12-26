26.12.2023
Посещаемость библиотек в России увеличилась на 28% с момента запуска нацпроекта «Культура».
Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Международной выставке-форуме «Россия», передает
ТАСС.
«С момента, когда стартовал национальный проект "Культура", уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28% в среднем. Вообще, это отдельные регионы страны, где эти пространства преобразились, [там] значительно более высокие показатели», — приводит агентство слова Татьяны Голиковой.
По словам вице-премьера, за период реализации национального проекта «Культура» с 2019 года было открыто 1060 новых модельных библиотек и пространств. В следующем году планируется открыть еще 146 таких объектов, отметила Голикова.
Вице-премьер добавила, что на обновление книжных фондов ежегодно направляется 500 млн рублей.
Татьяна Голикова отметила, что библиотечные пространства должны стать еще и местом общения, образования, местом, где можно обсудить самые чувствительные проблемы, которые важны для страны.
«Библиотеки могут быть тем местом притяжения, где это можно с большим успехом сделать», — сказала Голикова.
Фото: пресс-служба Минкультуры России