Третий Тихоокеанский театральный фестиваль состоится осенью 2024 года

В этом году в нем принимали участие коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, а также Кубы и...
В концерте примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская, Борис Березовский, альтист...
Мероприятия проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря.
Концерт был посвящен памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова.
Мероприятие посетили более 100 человек.
В этом году в нем принимали участие коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, а также Кубы и...
В концерте примут участие пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская, Борис Березовский, альтист...
Мероприятия проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря.
Концерт был посвящен памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова.
Мероприятие посетили более 100 человек.
В последнее время музыкант сражался с опухолью мозга.
Вечер открыл директор-распорядитель Центрального Дома Актера Александр Жигалкин стихами, посвященным...
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24.12.2023