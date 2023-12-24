Третий Тихоокеанский театральный фестиваль состоится осенью 2024 года

Третий Международный Тихоокеанский театральный фестиваль пройдет во Владивостоке с 20 сентября по 10 октября 2024 года, передает ТАСС.





II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль проходил во Владивостоке с 21 сентября по 7 октября. Участие в фестивале приняли коллективы из Армении, Бразилии, Вьетнама, Китая, Кубы и Южно-Африканской Республики.





Международный Тихоокеанский театральный фестиваль является частью госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, инициированной Театром наций во главе с Евгением Мироновым.









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