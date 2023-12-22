Вышли первые кадры игрового фильма «Летучий корабль»

22.12.2023

Вышли первые кадры игрового фильма «Летучий корабль»
Вышел официальный трейлер игрового ремейка советского мультфильма «Летучий корабль».

Премьера фильма запланирована на 7 марта.

В центре сюжета — матрос Иван, который влюбляется в царскую дочь Забаву. Темные силы препятствуют герою, но на его стороне всегда остаются любовь и мечта.

В актерский состав проекта вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Сергей Гармаш и другие.

Режиссером фильма выступил Илья Учитель.