Вышли первые кадры игрового фильма «Летучий корабль»

Вышел официальный трейлер игрового ремейка советского мультфильма «Летучий корабль».



Премьера фильма запланирована на 7 марта.



В центре сюжета — матрос Иван, который влюбляется в царскую дочь Забаву. Темные силы препятствуют герою, но на его стороне всегда остаются любовь и мечта.



В актерский состав проекта вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Сергей Гармаш и другие.



Режиссером фильма выступил Илья Учитель.











