В Москве вручили Международную литературную премию имени Фазиля Искандера

Объявление результатов и награждение состоялось 21 декабря в Тургеневской библиотеке в Москве.





Победителями стали — Ибрагим Чкадуа в художественной прозе; Наталья Ахпашева в номинации «Поэзия»; Лидия Кудрявцева и Камиль Зиганшин за произведения детской и подростковой литературы; Наталья Шор в категории «Киносценарий и драматургия», сообщает корреспондент «Культуры» с церемонии награждения.





В этом сезоне на конкурс было прислано почти 200 работ, из которых в шорт-лист попало 22 произведения. Председателем жюри является писатель Евгений Попов, в жюри в этом году вошли Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова.





В 2023 году премию вручили в седьмой раз. Она была основана в 2016 году Русским ПЕН-центром, первые победители были названы в 2017 году. Победителями в разные годы становились Светлана Василенко, Александр Кабаков, Вячеслав Куприянов, Наталья Лясковская, Александр Мелихов, Вадим Месяц, Даниэль Орлов, Валерий Попов, Эдуард Русаков, Артемий Леонтьев, Роман Сенчин, Елена Усачева и другие.









Фото: «Культура»