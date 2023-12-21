Постоянная экспозиция Русского музея существенно изменится

Государственный Русский музей в 2024 году пересмотрит принцип своей постоянной экспозиции и внесет в нее изменения. Об этом журналистам рассказала гендиректор учреждения Алла Манилова.





В следующем году планируется провести стратегическую сессию по вопросу изменения экспозиции с участием музейных экспертов, ученых и журналистов. По словам Маниловой, посетители должны получить новый взгляд на сокровища Русского музея.





«Мы понимаем, что 450 тыс. музейных предметов в собрании Русского музея, безусловно, должны ротироваться, но это должно быть очень осмысленно. Нам надо смотреть, чего нам недоставало в постоянной экспозиции», — сказала гендиректор.





Манилова отметила, что это будет большая системная работа. Планируется провести «мозговой штурм», чтобы пообщаться с экспертами и посмотреть, какие изменения необходимы.









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