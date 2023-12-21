В Русском музее началась открытая реставрация картины Брюллова «Последний день Помпеи»

Государственный Русский музей начал открытую реставрацию произведения Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Работа будет проходить в экспозиционном зале, поделилась с журналистами гендиректор музея Алла Манилова.





В одном из залов Корпуса Бенуа установят стеклянное ограждение, чтобы посетители смогли наблюдать за реставраторами. По словам Аллы Маниловой, работа проходит в преддверии огромной выставки Брюллова, которая откроется в конце 2024 года.





«Мы не могли не подумать о том, что его главный шедевр — картина «Последний день Помпеи» нуждается впервые за свою почти 200-летнюю историю в настоящей комплексной научной реставрации», — отметила она.





Идея поместить реставрационный процесс за стекло реализуется впервые в практике Русского музея. Главный хранитель Ольга Бабина уточнила ТАСС , что картину уже доставили в один из залов Корпуса Бенуа.









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