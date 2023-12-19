В Петербурге открыли выставку «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»

Выставочный проект «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи» открылся в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Экспонаты предоставили 27 российских музеев.





Директор МИСП Марина Джигарханян в преддверии открытия выставки для широкой публики отметила, что в экспозиции будут представлены очень разные художники.





«И те, которые были последователями, приверженцами импрессионизма начиная с начала века, и эту тенденцию они вынашивали на протяжении всей своей жизни, и художники, которые были совершенно другого направления», — пояснила она.





По словам Джигарханян, музей решил показать советское искусство сквозь ракурс и эстетику импрессионизма, поскольку это было самое мощное художественное направление XX века, изменившее художественное мировоззрение, оптику зрения.





На выставке представлено более 100 работ. Проект готовили более полутора лет. Зрители увидят произведения Юрия Пименова, Петра Вильямса, Игоря Грабаря, Бориса Иогансона, Владимира Лебедева, Роберта Фалька, Исаака Бродского и других авторов, которые не привлекли внимание исследователей. Речь идет об Александре Исупове, Михаиле Демидове, Викторе Мее, Ирине Бройдо. Живописные работы этих мастеров демонстрируются в Петербурге впервые.









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