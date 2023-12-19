Киностудия имени Горького выразила соболезнования друзьям и близким танцора Красилова

Киностудия имени М. Горького выразила соболезнования друзьям и близким танцора и шоумена Дмитрия Красилова. Артист ушел из жизни в Москве.





Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в московской квартире 18 декабря. По словам гендиректора киностудии Юлианы Слащевой, он оставался открытым, веселым и энергичным не только на экране, но и за кадром. Недавно артист исполнил роль в комедии «Как я встретил ее маму». Красилов также был наставником в фестивале музыки и кино «Саундтрек».





«Выражаем самые искренние соболезнования друзьям и близким талантливого и неординарного артиста, каким безусловно был Дмитрий Красилов», — привели в пресс-службе киностудии слова Слащевой.





Представители оперативных служб сообщили ТАСС , что смерть танцора, предварительно, наступила в результате сердечной недостаточности. Артист ранее жаловался на плохое самочувствие. Красилову было 29 лет.









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