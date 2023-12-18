Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев выступили на фестивале «Площадь искусств»

Оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев выступили на фестивале «Площадь искусств»

18.12.2023

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева выступил на XXIII Международном зимнем фестивале «Площадь искусств». Мероприятие посвящено памяти дирижера Юрия Темирканова.

Концерт оркестра проходит в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Онлайн-трансляция мероприятия ведется в группе Мариинского театра во «ВКонтакте».

«Предыдущий концерт этого коллектива и дирижера в Большом зале состоялся десять лет назад, 23 декабря 2013 года — на фестивале «Площадь искусств», посвященном 75-летию Юрия Темирканова», — отметили в пресс-службе филармонии.

На концерте прозвучала Шестая симфония Дмитрия Шостаковича. Также зрители услышали Четвертую симфонию Антона Брукнера.

В день 85-летия со дня рождения маэстро, 10 декабря, Гергиев открыл в Историческом здании Мариинского театра Кабинет имени Юрия Темирканова. На открытии художественный руководитель пообещал вернуть «Пиковую даму» на подмостки театра.


Фото: Screenshot / «ВКонтакте»