РАМТ занялся юридической стороной вопроса о спектаклях по Акунину

Российский академический молодежный театр (РАМТ) прорабатывает юридическую сторону вопроса насчет спектаклей по Борису Акунину, внесенному в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Об этом сообщили в пресс-службе РАМТ.





Представители театра прокомментировали ТАСС присвоение Борису Акунину (Григорий Чхартишвили) нового статуса. Театр прорабатывает юридическую сторону вопроса, отметили в пресс-службе.





«Буквально час назад обновился статус автора, и это требует изучения с правовой точки зрения», — добавила собеседница агентства.





В театре идут три спектакля по произведениям писателя. Речь идет о постановках «Инь и Ян. Белая версия», «Инь и Ян. Черная версия», «Эраст Фандорин».





Росфинмониторинг 18 декабря включил писателя в реестр террористов и экстремистов. В отношении Акунина возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва