Открылся Хайнаньский международный кинофестиваль

Пятый Хайнаньский международный кинофестиваль в городе Санья (южная провинция Хайнань) открылся показом совместной киноработы Бельгии и Франции «Другой Лоренс» режиссера Клода Шмитца.





Показ этого фильма стал его премьерой на большом экране в Азии. Весной фильм входил в программу Каннского фестиваля, сообщает ТАСС





Согласно данным организаторов, в общей сложности в 2023 году было получено свыше 4 тыс. заявок на показы из 109 стран и регионов мира. Председателем жюри нынешнего киносмотра выбран известный турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан, который является обладателем множества наград Каннского кинофестиваля. Оценивать фильмы будут в трех категориях: художественные фильмы, документальные картины и короткометражные работы.





В этом году в основную конкурсную программу отобрали 24 фильма из стран: США, Нидерланды, Иран, Швейцария, Италия, Китай, Франция, Австрия, Великобритания, Камерун, Дания, Филиппины, Чехия, Сингапур, Коста-Рика и Индия.





Киносмотр продлится до 22 декабря и завершится вручением главной награды — кинопремии «Золотой кокос».





Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года.









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