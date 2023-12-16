Телеведущий Юрий Николаев отмечает 75-летие

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев 16 декабря отмечает 75-летие. Провести этот день он планирует в кругу семьи.





«Только в семейном кругу, с супругой, племянницей и ее мужем, племянником. Узкий круг, в ресторане рядом с домом», — сказал Юрий Николаев ТАСС





По словам телеведущего, по случаю дня рождения они с женой соблюдают традицию — кладут друг другу под подушку подарок.





«Главное — наслаждаться жизнью, с удовольствием ходить на работу и с неменьшим удовольствием с нее возвращаться домой. Если это совпадает, значит человек живет правильно. А я всегда говорю себе: Юр, наслаждайся жизнью, наслаждайся общением с теми, кто тебе дорог, кто тебе близок», — сказал телеведущий.





Юрий Николаев награжден орденами Дружбы и Почета, отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России. В 2018 году удостоен премии правительства РФ в области культуры.









Фото: скриншот Youtube