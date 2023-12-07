В Фонде кино пройдет очная защита национальных фильмов

Фонд кино проведет очную защиту национальных фильмов, передает пресс-служба фонда.



Защита пройдет 8 декабря в ТАСС. Отмечается, что очная защита будет доступна для просмотра в трансляции на главной странице сайта Фонда кино.



На мероприятии будут представлены фильмы как лидеров отечественного кинопроизводства, так и компаний, не являющихся лидерами.



В числе проектов, которые будут представлены на очной защите, «Рождение империи» «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Девятая планета» и «Горыныч» кинокомпании СТВ, «Гений» компании ММЕ, «Василий» компании «Арт Пикчерс Студия» и другие проекты. Всего в списке 45 наименований проектов.









Фото: пресс-служба Фонда кино