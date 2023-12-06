В России появятся 67 школ креативных индустрий к концу 2023 года

Более 65 школ креативных индустрий (ШКИ) появятся в регионах страны к концу 2023 года. Об этом сообщила замминистра культуры России Надежда Преподобная на съезде ШКИ.





В этом году в стране появятся 67 школ креативных индустрий. По словам замминистра культуры, очередь из регионов на следующий год уже стоит.





«Мы действительно выбираем. <...> У нас идет очень серьезный отбор, конкурс. Мы рейтингуем регионы, мы смотрим, советуемся», — пояснила Надежда Преподобная.





Замминистра добавила, что будет настаивать на том, чтобы первичным направлением в школах стало просвещение и образование. Если все это потом выливается в проект, он получает спрос, образуются другие заказы, сказала Надежда Преподобная.





Съезд школ креативных индустрий стартовал в павильоне «Атом» 6 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Здесь встретятся представители образовательных учреждений нового формата из 49 регионов РФ. Минкультуры России выступает организатором и автором проекта ШКИ. Продлится съезд до 8 декабря.









Фото: Минкультуры России