Ушла из жизни актриса театра и кино Елена Корнилова

Художник-мультипликатор также известна благодаря работам «Бобик в гостях у Барбоса», «Халиф-аист» и ...
Актриса известна телезрителям по сериалу «Глухарь».
Актриса снимется в новой части франшизы о волшебнице.
Тазхиб включили в список нематериального культурного наследия человечества.
Финалистами конкурса среди людей с нарушением зрения стали семь человек.
Художник-мультипликатор также известна благодаря работам «Бобик в гостях у Барбоса», «Халиф-аист» и ...
Актриса известна телезрителям по сериалу «Глухарь».
Актриса снимется в новой части франшизы о волшебнице.
Тазхиб включили в список нематериального культурного наследия человечества.
Финалистами конкурса среди людей с нарушением зрения стали семь человек.
В частности, в программу вошла ретроспектива фильмов Павла Лунгина.
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Торжественная церемония награждения прошла в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
06.12.2023