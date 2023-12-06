Ушла из жизни актриса театра и кино Елена Корнилова

Актриса театра и кино Елена Корнилова скончалась на 86-м году жизни. Такую информацию журналистам подтвердила пресс-служба Театра на Таганке.





Собеседница РИА Новости уточнила, что Елена Корнилова скончалась во вторник, 5 декабря. Причина смерти не уточняется.





Будущая артистка родилась 6 июня 1938 года. Корнилова окончила ВГИК. После учебы играла в Театре на Таганке. Актриса успела построить и кинокарьеру. Так, она снялась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Сериалами с ее участием стали «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и другие.









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