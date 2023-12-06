WSJ: Анджелина Джоли появится в третьей «Малефисенте»

Голливудская актриса Анджелина Джоли вернется к роли Малефисенты в третьей части популярной франшизы. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.





Газета сообщила, что Анджелина Джоли примет участие в съемках «еще нескольких фильмов». Одним из них будет третья часть «Малефисенты». Дата выхода ленты пока не сообщается.





Картина снята в жанре фэнтези. Первые две части рассказывают о детстве темной волшебницы, сложных отношениях между Малефисентой и будущей королевой, и о волшебном лесе.





Главные роли в фильмах исполнили Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли. Обе части были номинированы на премию «Оскар» в категориях «Лучшие костюмы» («Малефисента») и «Лучший грим и прически» («Малефисента: Владычица тьмы»).









Фото: YouTube