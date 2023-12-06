Скончался актер из «Рэмбо» Войо Горич

Известный югославский и голливудский актер второго плана Войо Горич ушел из жизни в возрасте 83 лет. Артист скончался в Лос-Анджелесе.





О смерти актера сообщило сербское издание Republika. Актер известен своими ролями в фильмах «Рэмбо: Первая кровь 2», «Русские», «Маленький Никита», «Самоволка», «Некуда бежать», «Универсальный солдат».





Войо (Воислав) Горич прославился как звезда второго плана. Экранный дебют состоялся в середине 60-х. Один из самых известных фильмов того времени с участием Горича – боевик про индейцев «Виннету в долине смерти». Картину также показывали в СССР.





После переезда в Голливуд актер начал появляться в фильмах с Сильвестром Сталлоне. Познакомились они, когда Горич работал охранником в Малибу. Сталлоне в свою очередь порекомендовал югославского артиста продюсерам.









Фото: YouTube