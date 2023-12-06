Более 203 тысяч зрителей посетили фестиваль «Кинопроба» на Урале

Более 203 тысяч человек стали зрителями юбилейного XX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходил на Урале. Об этом журналистам рассказали организаторы.





Фестиваль в Екатеринбурге начался 1-го и закончился 5 декабря. Его посетили более трех тысяч зрителей в офлайн-формате и 200 тысяч — в онлайне.





«1,5 тысячи человек приняли участие в зрительском голосовании за конкурсные фильмы», — приводит ТАСС сообщение организаторов.





В конкурсе участвовали 118 картин. Организаторы рассмотрели более 600 заявок. Гран-при забрал фильм «250 км» Асмика Мовсисяна, который представлял Всероссийский государственный институт кинематографии имении Герасимова (Москва). Приз зрительских симпатий отошел «Бегству» Никиты Попкова.









Фото: АГН Москва