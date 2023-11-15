В Музее Востока рассказали о выставках на 2024 год

Музей Востока представил выставочные планы на 2024 год, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что в 2024 году Музей Востока представит около двух десятков выставок, проведет несколько гостевых проектов, примет участие в выставочных проектах других музеев.



Откроет выставочный год проект «Отблески радости» — масштабная выставка индийских тканей и вышивок.



«Зритель познакомится с творениями лучших ткачей и вышивальщиков из разных штатов Индии, а также с уникальными национальными вышивками XIX–XX веков из собрания музея», — говорится в сообщении музея.



Летом в Музее Востока откроется выставка «Образы Африки» из собрания Этнографического музея Казанского университета. На выставке будет представлена одна из старейших коллекций африканского искусства и ремесла.



В день 150-летия Николая Рериха, 9 октября, на ВДНХ откроется выставка «Миры Майтреи», основной темой которой станет образ Майтреи — Будды грядущего мирового порядка, почитаемого во всех буддийских традициях. Большие выставки работ Рериха будут представлены в Барнауле и Таганроге.



Осенью в Музее Востока будет представлен проект «Восточный музей Петра Щукина», в который войдет часть коллекции Щукина с шедеврами иранского и турецкого текстильного производства, индийской миниатюры. Дополнят экспозицию архивные материалы, раскрывающие историю формирования и изучения собрания самим Щукиным.



В завершение пройдет выставка в честь 75-летия образования Китайской Народной Республики в рамках перекрестного года культуры России и КНР «Пусть расцветают все цветы».



«Зрители увидят произведения, в которых наиболее ярко выражено все многообразие художественной жизни страны за три четверти века. Это прежде всего свитки, гравюра, произведения лакового и эмальерного искусства, вышивки и ткачество, изделия из слоновой кости и резного камня», — рассказали в музее.









Фото: пресс-служба Музея Востока