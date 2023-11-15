Завершены съемки документального фильма о Раисе Горбачевой

Завершены съемки полнометражного документального фильма о супруге первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Раисе, передает пресс-служба Киностудии им. М. Горького.



По словам создателей проекта, настал момент посмотреть на образ Раисы Горбачевой новым взглядом. Фильм покажет ключевые повороты судьбы Раисы Горбачевой.



Режиссером проекта выступит Родион Чепель, ранее снявший документальные фильмы об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове и писателе Викторе Пелевине.



По словам генерального продюсера продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лики Бланк, работа над фильмом началась еще при жизни Горбачева, с которым проект обсуждался.



Выход картины запланирован на 2024 год.









Фото: скриншот видео "Центральное телевидение"/YouTube