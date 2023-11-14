Санкт-Петербург отметит 350-летие Меншикова

Санкт-Петербург отпразднует 350-летие одного из ближайших сподвижников Петра Великого Александра Меншикова. Об этом рассказала замгендиректора Государственного музея истории Петербурга Ирина Карпенко.





Основные мероприятия запланированы на 16 ноября. В программе – серия выставок, лекций и других мероприятий в Петербурге и за его пределами. Начнется празднование с традиционного полуденного выстрела в Петропавловской крепости.





«У нас будет нетрадиционный выстрел, с театрализацией. Мы решили, что сам царь Петр выскажется на тему даты, поэтому мы пригласили профессионального актера, который скажет слова о дне рождения его ближайшего друга», — уточнила Карпенко на пресс-конференции в ТАСС





По ее словам, затем организаторы приглашают всех на церемонию открытия выставки «Орлы гнезда петрова». Экспозицию посвятят восьми наиболее важным сподвижникам Петра I, главный среди которых – Меншиков.





15 ноября на Васильевском острове Меншиковский дворец распахнет двери для посетителей. Музей можно будет посетить бесплатно. В кассах дворца каждые 15 минут будут выдаваться пригласительные на свободный вход, поделился на пресс-конференции завотделом «Дворец Меншикова» Эрмитажа Владимир Мещеряков. Также праздничные мероприятия пройдут в Ораниенбауме.









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