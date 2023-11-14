В Москве объявили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина

Четыре книги были признаны лауреатами ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина. Об этом рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.





Лучшей научно-популярной книгой стала работа Леонида Ионина «Драма жизни Макса Вебера». Произведение является научно-интеллектуальной биографией мыслителя.





Звания лучшей книги на основе прикладных исследований удостоилось произведение «Что мы знаем о фрилансерах? Социология свободной занятости» Дениса Стребкова и Андрея Шевчука. Работа посвящена тем, кто работает удаленно. Жюри отметило, что книга позволяет увидеть формирование новой группы, уточняет ТАСС





В номинации «Лучшая теоретическая работа» победило произведение Артемия Магуна «От триггера к трикстеру. Энциклопедия диалектических наук. Т. 2: Негативность в этике». Книга стала частью философской серии, которая посвящена негативности и диалектике. В номинации «Лучший перевод» победителем признали работу Эмиля Дюркгейма «Моральное воспитание», переведенную Александром Гофманом.









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