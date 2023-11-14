Мариупольский «Меч Победы» станет экспонатом краеведческого музея

Памятный клинок «Меч Победы» будет храниться в мариупольском краеведческом музее и станет частью его экспозиции. Об этом рассказали в пресс-службе местной мэрии.





Представители горадминистрации рассказали ТАСС об артефакте, который Мариуполю передали как российскому городу воинской славы. «Меч Победы» покрыт золотом высшей 999,9 пробы. После восстановления музея его передадут учреждению на хранение.





Пока выставление реликвии в другом месте не планируется. В будущем клинок станет предметом выставки. Церемония вручения памятных «Мечей Победы» Мариуполю и Мелитополю состоялась 8 ноября в Совфеде.





Златоустовская оружейная компания на Южном Урале изготовила эксклюзивные памятные клинки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мечи передаются на вечное хранение каждому городу-герою.









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