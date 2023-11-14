Выставка «Искусство древнего Кипра» откроется в Историческом музее 22 ноября

Выставка «Искусство древнего Кипра. Из собрания А. С. Уварова» откроется в Историческом музее 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Представители Государственного исторического музея рассказали подробности выставки. Экспонатами стали памятники из коллекции одного из основателей ГИМ, графа Алексея Уварова.





Представленные предметы демонстрируют искусство древнего Кипра, который во все времена находился на перекрестке важнейших торговых путей Средиземноморья, отметил гендиректор музея Алексей Левыкин.





«Несмотря на важную роль культуры соседних стран, отличительной чертой кипрского искусства являются неповторимость и устойчивость местных традиций», — приводит пресс-служба его слова.





Выставочный проект состоит из разных по форме и декоративному оформлению керамических сосудов, известняковых статуэток, посуды II тысячелетия до н. э. Экспонаты включили в себя и подлинные шедевры древнего искусства, добавили в пресс-службе. Большинство памятников выставляются впервые. Выставка будет работать до 9 января 2024 года.







