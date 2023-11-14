Выставка «Островский» открылась в Петербурге

Выставка «Александр Островский, к 200-летию со дня рождения» начала работать в Санкт-Петербурге. Об экспозиции рассказал завотделом Государственного музея истории российской литературы Эрнест Орлов.





По его словам, Петербург — особый адрес передвижной экспозиции. Город во многом связан с творчеством известного драматурга.





«Для выставки выбраны ранние и наиболее известные пьесы Александра Островского. Для нас важны были его многочисленные и разнообразные связи с литературным процессом его времени», — добавил на открытии Орлов.





Экспозиция доступна в Театральном музее, который находится рядом с площадью Островского и Александринским театром. Организаторами проекта являются Минкультуры России и комитет по культуре Санкт-Петербурга.





Выставка знакомит зрителя с важнейшими произведениями классика, созданными для театра. Изобразительный ряд состоит из иллюстраций к драматическим работам, фотографий сцен из семи спектаклей, портретов известных актеров в ролях из пьес Островского. Дополняют это впечатления современников о премьерах, отзывы литераторов и театральных критиков.









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