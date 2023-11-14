Награждение участников фестиваля «Созвездие добра» пройдет в Музее Победы 15 ноября

Гала-концерт «Твори добро» и награждение участников фестиваля «Созвездие добра» пройдут в Музее Победы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Мероприятия пройдут 15 ноября. Награды и Гран-при вручат в трех номинациях: вокальный, хореографический и инструментальный конкурсы.





Участниками концерта станут коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды», солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов, Маргарита Позоян, Владимир, Маруся и Ника Левкины, а также другие артисты. Свои музыкальные номера представят семьи военнослужащих и участников СВО. Ведущие концерта – музыканты и блогеры Нэнси и Сидоров.





В фестивале приняли участие жители Москвы, Воронежской и Липецкой областей, Абхазии и Крыма, ЛНР, Казахстана и Китая. Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Ангел Надежды». Посетители музея смогут увидеть концерт при наличии свободных мест в Зале Жукова.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»