Премьера фильма «Дворец» Романа Полански в Москве состоится 20 ноября

Зрительская премьера «Дворца» Романа Полански состоится в московском кинотеатре «Художественный» 20 ноября. Об этом сообщила его пресс-служба.





В главных ролях сыграли Микки Рурк, Фанни Ардан, Александр Петров и другие актеры. По данным ТАСС , премьера сатирической комедии пройдет при участии кинопрокатной компании «Про:взгляд».





«Действие фильма происходит в канун нового 2000 года в швейцарском отеле The Palace, где переплетаются жизни гостиничных работников и гостей», — говорится в сообщении пресс-службы.





Стоит отметить, что мировая премьера картины прошла в 2023 году на юбилейном Венецианском кинофестивале.





Автором сценария выступил сам режиссер совместно с Ежи Сколимовским. На премьере будут присутствовать актеры Александр Петров и Антон Пампушный, а также программный директор «Художественного» Стас Тыркин.









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