Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни

Гитарист и сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин ушел из жизни в 63 года. Об этом говорится в публикации коллектива в социальных сетях.





Подробности смерти не приводятся. Дата и место проведения прощальной церемонии пока не названы.





Гитарист стоял у истоков знаменитой рок-группы и входил в «золотой состав» коллектива. Андрей Шаталин участвовал в записи наиболее известных альбомов «Алисы». Речь идет о «Блокаде», «Шабаше», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черной метке» и других. С 2003 года музыкант перестал быть частью группы. Шаталин занялся сольной карьерой.





В августе ряд СМИ сообщали, что музыкант ушел из дома в Санкт-Петербурге и не вернулся. Поиском Шаталина занимались волонтеры. В итоге его обнаружили живым. Журналисты утверждали, что музыкант длительное время пребывал в депрессии. Напомним, бывшие коллеги Шаталина отмечают 40-летие «Алисы» в этом году.









Фото: YouTube