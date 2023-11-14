Органисты Авраменко и Юсупов выступят в Калининграде на праздновании Всемирного дня философии

Калининград отметит Всемирный день философии 16 ноября в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. Подробности рассказала пресс-секретарь собора Яна Лутченко.





На праздновании ожидаются выступления органистов Евгения Авраменко и Мансура Юсупова. Музыканты исполнят сочинения Баха и Кейджа, Моцарта и Мессиана, Глюка и Скрябина. Стоит отметить, что собор выступает организатором культурного мероприятия.





«Седьмой раз в Кафедральном соборе, у стен которого находится могила великого немецкого философа Иммануила Канта, а в самом здании — музей его имени, отмечают Всемирный день философии, который значится в календаре ЮНЕСКО с 2005 года», — поделилась Лутченко, которую цитирует ТАСС





По ее словам, в этот день соединяются великая музыка и философия, концерты знаменитостей и беседы за самым большим в России и одним из крупнейших в Европе органов. Тема этого года — «пространство звука и молчания в его связи со временем».





Органисты во главе с заслуженным артистом России, доктором искусствоведения, пианистом, дирижером и композитором Михаилом Аркадьевым попытаются разгадать экзистенциальные тайны, такие как любовь и смерть, время и бесконечность, заключила Лутченко.









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