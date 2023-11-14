Выставка-форум «Россия» подарила жительнице Москвы путешествие по Сахалину

Жительница Москвы стала обладательницей сертификата на путешествие по Сахалину в рамках выставки-форума «Россия». Об этом говорится в Telegram-канале министерства туризма Сахалинской области.





Москвичка приняла участие в конкурсе, который проводили для всех желающих: гостям стенда островного региона предстояло продемонстрировать свои знания об области. Главный приз — путешествие — вручил министр туризма Сахалина Артем Лазарев. В поездку победительница отправится зимой. Министр туризма области пожелал ей испытать «весь спектр эмоций» и вернуться в регион летом. Другим гостям стенда также достались подарки за верные ответы на викторине.





Ранее полумиллионный гость Международной выставки-форума «Россия» выиграл путешествие. Семилетний житель Ростова-на-Дону удостоился поездки в Санкт-Петербург с культурной программой.









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