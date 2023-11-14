Владимир Толстой заявил о множестве фильмов для российского зрителя в 2024 году

Следующий год в стране ознаменуется яркими премьерами. Об этом в интервью рассказал советник президента России, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.





По его словам, уже в первом квартале 2024-го ожидается несколько ярких премьер. На экраны выйдут «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Воздух», поделился Толстой с ТАСС





«То есть будут и семейные картины, и артхаус, и зрительское кино. Думаю, они смогут привлечь внимание и показать хорошие сборы», — добавил собеседник агентства.





Толстой уточнил, что весь год ожидается успешным в сфере кино, поскольку отрасль восстановилась после пандемии, культуры отмены и ухода Голливуда. Никакой угрозы для кинотеатров советник президента РФ не видит.





Во время летних каникул ожидается целый ряд фильмов. Сфера хочет выживать и развиваться, она приспосабливается к условиям, подытожил Толстой.









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